L’altro Achille (Di lunedì 27 luglio 2020) No, non perdiamo mai la speranza che le cose possano cambiare. Ogni volta che rileggiamo un capolavoro, per quanto ne conosciamo a memoria gli snodi e la trama, torniamo spettatori puri e speriamo che le cose vadano in modo diverso. E’ il potere della grande letteratura: quello di farci credere nell Leggi su ilfoglio

with_hvnter : * metto la musica * Mamma : ‘chi è questo?’ Io : ‘Axos’ * silenzio * Io : ‘ti metto quella di salmo che ti piace… - carlopili_ : Achille Lauro ha fatto con “Sweet Dreams” lo stesso lavoro di Shiva con “I’m Blue”, solo che il primo ha fatto un p… - ilfoglio_it : L’altro Achille. La sua vera battaglia non è con Ettore, ma con Odisseo. Due eroi con gli stessi sentimenti, ma che… - mariavenera2 : RT @ilfoglio_it: L’altro Achille. La sua vera battaglia non è con Ettore, ma con Odisseo. Due eroi con gli stessi sentimenti, ma che guarda… - Dida_ti : RT @m_prinzivalli: Uno diceva che la vita è un soffio, l'altro che la vita è come il vento... ?? Ma che cos’è l’eroismo se non vivere fino i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altro Achille Beppe Sala: «Milano ricorderà le calciatrici che sfidarono il Duce» Corriere della Sera