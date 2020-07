Lago di Albano, blitz di Legambiente: ‘6 rifiuti ogni 10 mq, soprattutto mozziconi di sigarette e plastica monouso’ (Di lunedì 27 luglio 2020) Terza giornata di Goletta dei Laghi 2020 nel Lazio e, dopo il dossier regionale sulle microplastiche nelle acque dei laghi, i volontari di Legambiente Lazio e dal circolo “Appia Sud – Il Riccio” sono stati impegnati questa volta nel monitoraggio dei rifiuti abbandonati lungo la riva del Lago Albano di Castel Gandolfo (RM), in corrispondenza di Via Spiaggia del Lago, lungo due transetti. I risultati della caratterizzazione dei rifiuti abbandonati lungo l’ambiente ripariale, su un’area campionata di 1.600 mq sono stati: 1.008 rifiuti, il 41,6% sono mozziconi di sigaretta, il 36,4% plastica monouso abbandonata, una concentrazione di rifiuti molto elevata rispetto a quanto riscontrato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

