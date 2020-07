Joe Jonas e Sophie Turner genitori, è nata Willa (Di martedì 28 luglio 2020) Fiocco rosa per Joe Jonas e Sophie Turner. Il cantante e l’attrice sono diventati genitori di una bambina, Willa. A darne notizia in esclusiva, il magazine TMZ. La piccola è nata lo scorso 22 luglio a Los Angeles, ma si è saputo solo nelle ultime ore. Il suo arrivo è stato poi confermato dal portavoce della coppia, con una formula molto comune, che vuole i neo genitori «deliziati» dall’arrivo della primogenita. Nessun altro dettaglio, almeno finora, è stato reso noto. Leggi su vanityfair

