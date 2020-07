“Io e te”, Enzo Paolo Turchi in lacrime: «I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda» (Di lunedì 27 luglio 2020) Pierluigi Diaco ha avuto come ospiti nella puntata di oggi, 27 luglio 2020, Enzo Paolo Turchi e sua moglie Carmen Russo. I due hanno ripercorso insieme la loro lunga storia d’amore, da quando si sono conosciuti nel 1983 fino alla nascita della loro bambina Maria nel 2013. Durante la chiacchiera, il ballerino e coreografo ha ricordato anche la sua infanzia difficile e la sua vita prima del successo televisivo. Ad un certo punto durante la lunga intervista a Io e Te Enzo Paolo Turchi è scoppiato in lacrime a causa di un ricordo molto doloroso. Un momento particolare che ha fatto commuovere tutti quanti. Leggi anche –> Pensioni Vip, Enzo Paolo Turchi : «Percepisco solo 720 ... Leggi su urbanpost

nemindipity_ : @AgustDsBitch_ 7 COUNTDOWN NON UNO 7 IO TE L'HO DETTO IERI EEEEHHH QUESTI STANNO A FA LA LIVE OGGI CHE è 27 CI STAIL 7 EEEEHHHH - __pernicioso : @redr4d Io te lo mando più forte! - Fa_fanculo : @Bukaniere @CheshireCat_82 @depi_depi74 @simorugg @caporix @RobertoHusky49 @paromatta @Death35902652 @andrea76… - OsservaMy : @Frankjuve2 È ma parti male così. Io te lo dico... - _eenila : @laletterae Sei tu che non te le sei mai viste, io te l'ho sempre detto -