Inchiesta sui test sierologici in Lombardia, il “sindaco ribelle” di Robbio: «Pensavo avessimo la sanità più avanzata al mondo. Ma hanno gestito malissimo l’emergenza» – L’intervista (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)«Io non ho velleità politiche. Io guardo alla salute dei cittadini», dice Roberto Francese, sindaco di Robbio rieletto nel 2019, con una lista civica e il 72% di voti. E a giudicare dal suo operato sembra proprio che il primo cittadino di calcoli politici non ne abbia proprio fatti, quando c’era da decidere se fare o no i test sierologici per mappare la situazione nel suo Comune. Francese è stato infatti il primo sindaco in Italia ad avviare le analisi a tappeto con i test sierologici, andando contro le indicazioni di Regione Lombardia che non voleva si usassero test diversi da quelli Diasorin- San Matteo. Di questo e di altro abbiamo parlato con lui. Sui giornali si parla di lei come del ... Leggi su open.online

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - LaStampa : ??? Ragazzi sul web a caccia di #droga: la prima puntata dell’inchiesta de @LaStampa @GEDIspa #27luglio… - reportrai3 : 19 luglio 2020. 28 anni fa Cosa Nostra faceva saltare Paolo Borsellino e la sua scorta a Palermo. Nella prossima st… - susanna769 : RT @Zetaricordi: @BelpietroTweet I 5,3 milioni sui conti offshore di #Fontana da chi provengono? Se fossero leciti perché nasconderli al co… - massimo24196886 : RT @MassimGiannini: Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia com… -