Il Paradiso delle Signore puntata 28 luglio 2020: Lorena furiosa con Brivio (Di lunedì 27 luglio 2020) Continuano ad appassionare le puntate in replica della soap opera Il Paradiso delle Signore. Nella puntata di martedì 28 luglio 2020 su Rai 1, prosegue la storyline che vede protagonista Luciano. Il ragioniere ha scoperto la verità che Silvia gli ha tenuto nascosto per così tanto tempo. Federico non è suo figlio ed è stato concepito con una relazione clandestina. L’amarezza è tanta, anche se Luciano sa di non essere realmente innamorato di Silvia, visto che il suo cuore è sempre appartenuto alla bella Clelia. In queste puntate de Il Paradiso delle Signore inoltre, Cosimo sta frequentando Gabriella. Il giovane si è confidato con Riccardo, rivelandogli di essersi innamorato. La ... Leggi su kontrokultura

Mov5Stelle : ?? #VillaggioRousseau #OlimpiadiDelleIdee Come (NON) fare un paradiso fiscale in Europa @FMCastaldo… - Gianna17 : RT @Ingestibile79: Il liberale vive in un paradiso che va bene per gli sciocchi e che è destinato a crollare di fronte alla verità delle co… - nicozero5N0VE : @VinnieVegaPF @francescatotolo @cecilia_strada già sigra strada, come paga affitto ? utenze ? spese auto ? smartpho… - christian_fsi : RT @Ingestibile79: Il liberale vive in un paradiso che va bene per gli sciocchi e che è destinato a crollare di fronte alla verità delle co… - PicchioRocca : RT @Ingestibile79: Il liberale vive in un paradiso che va bene per gli sciocchi e che è destinato a crollare di fronte alla verità delle co… -