Furgoncino si ribalta, paura per un 64enne di Castelfranci (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemarano (Av) – Nel pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco di Montella è intervenuta a Montemarano. Intervento sulla SP 164, in località Casa Arsa, , per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava, urtava un blocco di cemento e si ribaltava. Il conducente, un uomo di 64 anni originario di Castelfranci, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo averlo estratto è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Una giornataccia per chi, dall'entroterra, era diretto verso la costa livornese e le isole. Prima l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Pontedera, poi un altro incidente, questa volta ...

Schianto all’incrocio, auto si ribalta sul fianco. Si riaccende la protesta dei residenti della zona

CAVALLINO/CASTROMEDIANO (Lecce) – Scontro all’incrocio con un furgone e l’auto si capovolge sul fianco. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina a Castromediano, frazione di Cavallino, ...

