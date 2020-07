Formula 1, Vettel ha le idee chiare sul proprio futuro: “sicuramente non diventerò opinionista in tv” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sebastian Vettel sta decidendo in questo periodo quello che sarà il suo futuro a breve termine, la sua esperienza con la Ferrari terminerà e il tedesco sta scegliendo quale progetto sposare per i prossimi anni. Mark Thompson/Getty ImagesQuando la sua carriera sarà poi terminata, il quattro volte campione del mondo ha ben chiaro cosa non farà, ossia il commentatore televisivo: “non mi ci vedo nei panni dell’opinionista, mi piace parlare ma non so se sarei adatto. Penso che sia molto più facile rispondere alle domande che fare una conversazione. Non è facile, bisogna prepararsi bene. Ho anche una lunga lista di cose che voglio fare. Non ho tempo per tutto e questo elenco diventa sempre più lungo. Ora che ho tre figli, non diventa più facile sbarazzarsi di questa ... Leggi su sportfair

