Fine vita, Cappato dopo l’assoluzione per il caso di Davide Trentini: “Precedente importante, ora spetta al Parlamento fare una legge” (Di lunedì 27 luglio 2020) “E’ un precedente importanti quello stabilito oggi, che apre gli spazi di libertà e di scelta sul Fine vita nel nostro Paese”. Queste le parole di Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, dopo la sentenza di assoluzione da parte della Corte d’Assise di Massa dall’accusa di aiuto al suicidio e istigazione al suicidio per la morte di Davide Trentini. Accuse dalle quali è stata assolta anche Mina Welby. “Ora spetta al Parlamento finalmete fare una legge per garantire a tutti di essere liberi fino alla Fine della propria vita” L'articolo Fine vita, Cappato dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

