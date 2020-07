Cucinotta in tubino nero e scollatura esplosiva: la grande bellezza italiana (Di lunedì 27 luglio 2020) Maria Grazia Cucinotta continua a far sognare i fan: l’attrice italiana resta il sogno proibito di molti uomini che in lei vedono incarnate le perfette fattezze mediterranee. Quando parliamo di Maria Grazia Cucinotta parliamo della personificazione della bellezza mediterranea, invidiataci da tutto il mondo. Una donna dai colori scuri, alta, slanciata, prosperosa, con lunghi capelli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Cucinotta tubino Cucinotta in tubino nero e scollatura esplosiva: la grande bellezza italiana MeteoWeek