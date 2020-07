"Crescono solo le poltrone". Conte, un premier allo sbando: ridicolizzato dalla Boschi in diretta tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Ad incalzare quotidianamente il governo e Giuseppe Conte ci pensa Maria Elena Boschi. Dopo l'affondo di sabato contro i grillini che rifiutano il Mes, la capogruppo di Italia Viva mette nel mirino direttamente il premier. Lo fa a Omnibus, la trasmissione del mattino su La7 di cui era ospite, in cui critica con toni aspri l'idea di istituire l'ennesima task-force, in questo caso per decidere come spendere i soldi che arriveranno il prossimo anno dal Recovery Fund. Decisioni che spettano a un governo, a un premier. Eppure Conte, forse conscio dei suoi enormi limiti, preferisce "delegare". "No a una nuova task-force", tuona la Boschi. "Abbiamo bisogno di far crescere i posti di lavoro, non le poltrone". E ancora, la renziana ribadisce: ... Leggi su liberoquotidiano

simbaissad : i figli crescono male solo nelle famiglie arcobaleno: - RiccardoFortin : RT @claudio_2022: E le diseguaglianze, invece di diminuire, crescono grazie a un manipolo di invasati che ottiene pubblicità su tutti i med… - anninaa25 : @LaGrevia Tutti questi turisti li vedi solo tu però. P.S. crescono i casi totali o nuovi giornalieri? Relativamen… - mamarty10 : Giudicare una persona solo per ciò che è stata in passato è sbagliato. Le persone crescono e cambiano. Bisogna giud… - SoloCristy : RT @Miti_Vigliero: 'uno è in terapia intensiva, non avveniva da tempo' In realtà nelle TI ci sono ancora, solo che non vengono più calcola… -

Ultime Notizie dalla rete : Crescono solo Torino al volante: crescono i patentati sotto la Mole, ora sono più di sette su dieci TorinOggi.it Fungo nero cresciuto sul reattore nucleare di Chenobyl usato come scudo per assorbire le radiazioni

Essi quindi non solo sono in grado di sopravvivere alle radiazioni, ma crescono anche grazie ad esse, come se ne fossero attratti. Come?Assorbono i raggi normalmente dannosi e utilizzano il pigmento ...

Conad in Sicilia continua a crescere: investimenti per 100 milioni di euro nel prossimo triennio

Nell’anno in cui, a livello nazionale, Conad ha conquistato la leadership di insegna con una quota del 13,8% (fonte: Gnlc, II semestre 2019), la cooperativa siciliana archivia il 2019 con numeri impor ...

Essi quindi non solo sono in grado di sopravvivere alle radiazioni, ma crescono anche grazie ad esse, come se ne fossero attratti. Come?Assorbono i raggi normalmente dannosi e utilizzano il pigmento ...Nell’anno in cui, a livello nazionale, Conad ha conquistato la leadership di insegna con una quota del 13,8% (fonte: Gnlc, II semestre 2019), la cooperativa siciliana archivia il 2019 con numeri impor ...