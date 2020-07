Campania, controlli anti-Covid: multe ai negozianti ma i locali della movida sono pieni (Di lunedì 27 luglio 2020) Prima settimana di maxi multe in Campania per clienti o esercenti senza mascherine. Dopo l’ordinanza di De Luca, una sfilza di multe da mille euro è scattata in alcuni negozi proprio a Salerno, nella città del governatore dove è risalita in modo preoccupante la curva dei contagi. Crescono i contagi in Campania, stretta sui controlli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - fattoquotidiano : Campania, la stretta di De Luca: mille euro di multa per chi è senza mascherina al chiuso, quarantena per chi viene… - pimpi59 : RT @VaniaToni1: Il virologo Crisanti: «La seconda ondata potrebbe arrivare ad agosto». In Campania sanzioni fino a mille euro Covid, assemb… - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Il virologo Crisanti: «La seconda ondata potrebbe arrivare ad agosto». In Campania sanzioni fino a mille euro Covid, assemb… - VaniaToni1 : Il virologo Crisanti: «La seconda ondata potrebbe arrivare ad agosto». In Campania sanzioni fino a mille euro Covid… -