Calciomercato, a fine stagione sarà addio per Allan e Malcuit (Di lunedì 27 luglio 2020) addio quasi certo per Allan e Malcuit Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, alla fine dell’attuale stagione, Allan e Malcuit potrebbero dire addio al … L'articolo Calciomercato, a fine stagione sarà addio per Allan e Malcuit proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, DUE CESSIONI IN VISTA. ANCHE UNA BANDIERA AZZURRA DIRA' ADDIO - calciomercatoit : ??#Vigilia di #InterNapoli, parla #Conte: 'In #CoppaItalia meritavamo di più. #Sensi? Non si allenerà con noi fino a… - sportli26181512 : Moviola: classifica dei 'favori' arbitrali: Manca poco alla fine del campionato, ma non si ferma il...… - pccpla : RT @cmdotcom: #Juve, ora si cambia: da #Rugani a #Higuain e #Khedira, tutto sui giocatori a fine ciclo -