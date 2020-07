Atalanta, servono ancora sei punti. Gasperini avverte: "Il Parma è un'ottima squadra" (Di lunedì 27 luglio 2020) Bergamo, 27 luglio 2020 - All'Atalanta servono due vittorie. ancora due vittorie. Per arrivare a 82 punti e conquistare il secondo posto senza dover guardare ai risultati altrui. Per questo Gian Piero ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Bergamo, Atalanta, servono ancora sei punti. Gasperini avverte: 'Il Parma è un'ottima squadra' #ParmaAtalanta - bene_amata : RT @SantucciFulvio: ??PREVISIONE FASCE #UCL 20/21 Fasce ben più alte di un anno fa, al Porto non bastano 75.000 pti per la fascia 2 ?? Per a… - Mattia_DEPA : RT @SantucciFulvio: ??PREVISIONE FASCE #UCL 20/21 Fasce ben più alte di un anno fa, al Porto non bastano 75.000 pti per la fascia 2 ?? Per a… - panluc : @ROI05841958 È 1.76 m x 75 kg. Non ha un gran fisico. Non è uno che contrasta. Ha caratteristiche molto diverse da… - mattiamaestri46 : RT @SantucciFulvio: ??PREVISIONE FASCE #UCL 20/21 Fasce ben più alte di un anno fa, al Porto non bastano 75.000 pti per la fascia 2 ?? Per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta servono Atalanta, servono ancora sei punti. Gasperini avverte: "Il Parma è un'ottima squadra" IL GIORNO Atalanta, servono ancora sei punti. Gasperini avverte: "Il Parma è un'ottima squadra"

Bergamo, 27 luglio 2020 - All’Atalanta servono due vittorie. Ancora due vittorie. Per arrivare a 82 punti e conquistare il secondo posto senza dover guardare ai risultati altrui. Per questo Gian Piero ...

Giordano: "Scudetto? Meritava l'Atalanta. Napoli, la verità su Everton, Boga, Bernardeschi e Under"

Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea rela ...

Bergamo, 27 luglio 2020 - All’Atalanta servono due vittorie. Ancora due vittorie. Per arrivare a 82 punti e conquistare il secondo posto senza dover guardare ai risultati altrui. Per questo Gian Piero ...Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea rela ...