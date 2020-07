Roma, litiga con la fidanzata e si getta dalla terrazza del Pincio: morto a 21 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Un fatto terribile è avvenuto questa notte, 26 luglio 2020, a Roma. Un ragazzo di 21 anni si è tolto la vita gettandosi dalla terrazza del Pincio dopo una lite furiosa per motivi sentimentali con la fidanzata. Immediatamente sono state avvertite le Forze dell’Ordine. Sul luogo sono arrivati anche i medici del 118, i quali hanno soccorso il giovane, il quale però è deceduto poco dopo essere giunto in ospedale. Dopo le dovute indagini, il caso è stato protocollato come suicidio, ma al momento la salma del giovane resta a disposizione dell’autorità giudiziari. Il folle gesto del 21 enne ha sconvolto un’intera comunità. Leggo anche –> Attilio Fontana indagato, il presidente si difende: ... Leggi su urbanpost

