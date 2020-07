Repubblica: Napoli-Sassuolo è la notte degli inediti (Di domenica 26 luglio 2020) Repubblica definisce la vittoria del Napoli contro il Sassuolo come la “notte degli indeiti”, vanno infatti in rete per la vittoria azzurra, Hysaj e Allan notte degli inediti al San Paolo. Il gol di Hysaj “il primo con il Napoli” e un insolito record di cui il Sassuolo avrebbe volentieri fatto a meno: quattro gol annullati dal Var, tutti per fuorigioco. Due di Djuricic, uno di Caputo e uno di Berardi. Ma non valgono. Quindi finisce 2-0 perché nel finale il Napoli mette il sigillo con la rete di Allan. De Zerbi mastica amaro, Gattuso torna alla vittoria dopo la brutta prova di Parma e avvicina il Milan in chiave sesto posto. L’allenatore azzurro può ... Leggi su ilnapolista

repubblica : La madre difende Montella: 'Giuseppe un bravo ragazzo, tirano fuori Gomorra perché siamo napoletani' [aggiornamento… - bambinogesu : Lascia l'Ospedale per dare la #maturità. Prende il massimo, ora aspetta la risposta dei medici per il trapianto da… - repubblica : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri - napolista : Repubblica: #NapoliSassuolo è la notte degli inediti Il Napoli si aggiudica il match con i gol di #Hysaj e #Allan.… - celihaicieliblu : RT @rep_napoli: Caserta, il San Carlo nel sito di Carditello per il concerto anticamorra [di RAFFAELE SARDO] [aggiornamento delle 10:12] ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli I vizi del Napoli preoccupano Gattuso in vista del Barcellona La Repubblica Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj e Allan rilanciano gli azzurri. Ma il Var ne annulla 4 agli emiliani

NAPOLI - Il ritorno alla vittoria non basta a garantire al Napoli quelle certezze che Gattuso cerca in vista dell'impegno di Champions con il Barcellona dell'8 agosto. Con un gol per tempo i partenope ...

Bfc, il sindaco di Ravenna: "Stadio qui in 2 anni e sposiamo Saputo"

BOLOGNA - "Bologna e Ravenna sono due città molto legate, sportivamente parlando ma anche dal punto di vista sociale ed economico, sappiamo che il Bologna ci darebbe volentieri una mano per costruire ...

NAPOLI - Il ritorno alla vittoria non basta a garantire al Napoli quelle certezze che Gattuso cerca in vista dell'impegno di Champions con il Barcellona dell'8 agosto. Con un gol per tempo i partenope ...BOLOGNA - "Bologna e Ravenna sono due città molto legate, sportivamente parlando ma anche dal punto di vista sociale ed economico, sappiamo che il Bologna ci darebbe volentieri una mano per costruire ...