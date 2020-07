Positivo ad aprile, Fellaini torna e segna tre gol (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 26 LUG - Positivo al coronavirus lo scorso aprile, Marouane Fellaini è potuto tornare in campo festeggiando con una super tripletta. Il calciatore belga, che aveva trascorso tre ... Leggi su corrieredellosport

Il calciatore belga Marouane #Fellaini al rientro dopo essere stato positivo al #Covid_19 in aprile si è reso protagonista con una tripletta

Positivo al coronavirus lo scorso aprile, Marouane Fellaini è potuto tornare in campo festeggiando con una super tripletta. Il calciatore belga, che aveva trascorso tre settimane in ospedale quando er ...

Coronavirus in Sicilia, lieve incremento dei positivi. Musumeci non esclude nuove restrizioni

La Sicilia, com’è noto, è una delle regioni in cui si sono registrati meno casi di Coronavirus in rapporto alla popolazione. Ci sono state alcune settimane di preoccupazione tra fine marzo e i primi d ...

