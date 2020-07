Laura Freddi si sposa: tra gli invitati anche l’ex fidanzato e la moglie (Di domenica 26 luglio 2020) Laura Freddi ha deciso di sposare il compagno Leonardo, il fisioterapista che due anni fa l’ha resa mamma della piccola Ginevra: tra gli invitati ci saranno anche illustri nomi del mondo dello spettacolo. Il matrimonio tra Laura Freddi e Leonardo era stato fissato il prossimo ottobre ma la coppia ha scelto di rimandarlo a causa … L'articolo Laura Freddi si sposa: tra gli invitati anche l’ex fidanzato e la moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Paolo Bonolis le parole di Laura Freddi: Un grande amore ce lo siamo ripromessi - #Paolo #Bonolis #parole #Laura - zazoomblog : Laura Freddi matrimonio: tra gli invitati l’ex fidanzato Bonolis e la moglie - #Laura #Freddi #matrimonio:… - TRASHPERSON18 : #6 Laura Freddi (anche lei Who) - Gregnrg : @21Ingresso @hipsterdelcazzo E Laura Freddi? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Freddi

Laura Freddi si sposa: finalmente lei e il compagno Leonardo convoleranno a nozze. Tra gli invitati c’è un ex della showgirl molto famoso: ecco chi è. Laura Freddi si sposa: la notizia è ufficiale. Le ...Laura Freddi parla del matrimonio con Leonardo D’Amico e svela che tr4a gli invitati ci saranno anche il suo ex Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli Il 2021 è l’anno scelto da Laura Freddi per ...