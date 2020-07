Iachini, episodio finale lascia amaro in bocca (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - " L'episodio finale ci ha lasciato con l'amaro in bocca perché c'è stato un tocco che l'arbitro avrebbe dovuto ravvisare. L'ha toccata lui e doveva scodellare il pallone. Non ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : Fiorentina, Iachini torna a parlare della Roma: “La partita era ormai diretta verso il pareggio, ma poi c’è stato l… - Pall_Gonfiato : #Fiorentina: le parole di Beppe #Iachini alla vigilia della sfida con il #Bologna - PagineRomaniste : #Iachini: 'La partita con la Roma era diretta verso il pareggio, c'è rammarico per l'episodio finale' #ASRoma… - romanewseu : #Fiorentina, #Iachini torna a parlare della Roma: 'La partita era ormai diretta verso il pareggio, ma poi c’è stato… - LAROMA24 : Fiorentina, Iachini: “Siamo molto dispiaciuti per l’episodio di Roma, la partita era destinata al pareggio” #AsRoma -