“Correte, mio figlio mi picchia”, mamma disperata salvata dalla polizia (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha minacciato e aggredito per l’ennesima volta la madre poi, resosi conto dell’arrivo della polizia, si è nascosto nel palazzo non riuscendo però ad evitare l’arresto. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti al corso Sirena a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata minacciata ed aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi che lei gli aveva rifiutato. Gli agenti hanno trovato il giovane, nascostosi nell’androne dell’edificio, e l’hanno bloccato. D.M., 20enne ... Leggi su anteprima24

