Coronavirus: rispettiamo le regole! (Di domenica 26 luglio 2020) Vero o falso Dopo lo spavento generale e la crisi economica ancora in atto, in molti stanno spazzando via i mesi difficili con le uscite di gruppo e le giornate al mare: come a voler prendere aria a pieni polmoni rompendo ogni barriera. Un comportamento quasi ovvio dopo mesi di reclusione, non fosse per il fatto che la tendenza è l’esasperare in una direzione o nell’altra le nostre azioni: siamo passati dal panico alla noncuranza. Ad oggi le informazioni sul virus non sono prive di elementi poco noti e affermazioni contraddittorie. Qualcuno per riempire il bisogno di risposte tende a credere che sia stato tutto un falso. Il nostro dovere è il rispetto per le regole: la mascherina sui mezzi pubblici, nei locali al chiuso, sanificazione e continua igiene dei commercianti all’interno delle proprie attività. Segue una testimonianza importante sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus: rispettiamo le regole! - NathanDelMare : RT @NathanDelMare: Mi raccomando rispettiamo le giuste distanze e indossiamo le mascherine. Lo posso dire, VAFFANCULO? si può dire o sono… - RbrSport : ?? Ultim'ora ?? ?? L'#ATP e il #WTA cancellano tutti i tornei asiatici a seguito dell'emergenza #coronavirus ??… - infoitinterno : CORONAVIRUS A CATANIA - Razza (Ass. Regione Sicilia): 'Alcuni positivi uscivano di casa. Rispettiamo le regole' - kamy_gu : RT @NathanDelMare: Mi raccomando rispettiamo le giuste distanze e indossiamo le mascherine. Lo posso dire, VAFFANCULO? si può dire o sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rispettiamo Coronavirus: rispettiamo le regole! Il Corriere della Città Coronavirus: Oms,oltre 284mila casi mondo per secondo giorno

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - I casi di coronavirus a livello globale hanno superato quota 284.000 per il secondo giorno consecutivo: è quanto emerge dai conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità ( ...

Tende per i migranti in quarantena davanti al seminario di Castellerio

C’è l’accordo tra Prefettura, Cri, Asufc e Arcidiocesi di Udine. I profughi saranno sottoposti ai controlli sanitari in ospedale UDINE. È operativa da sabato 25 luglio la convenzione siglata dalla Pre ...

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - I casi di coronavirus a livello globale hanno superato quota 284.000 per il secondo giorno consecutivo: è quanto emerge dai conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità ( ...C’è l’accordo tra Prefettura, Cri, Asufc e Arcidiocesi di Udine. I profughi saranno sottoposti ai controlli sanitari in ospedale UDINE. È operativa da sabato 25 luglio la convenzione siglata dalla Pre ...