Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Se la circolazione riparte non è certo per colpa dei barconi” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sapete bene che non mi piace la polemica. Ma mi sento in obbligo di scrivere questo post in risposta ai tanti che nel mio post di ieri mi hanno accusato di aver abbandonato il sacro furore della scienza per buttarla in politica. Solo perché mi sono permesso di dire che l’ultimo problema nel controllo della pandemia di COVID19 sono i barconi di disperati che arrivano sulle coste italiane“: lo precisa, in un post su Facebook, l’epidemiologo Per Luigi Lopalco, replicando anche al capogruppo regionale Fdi, Ignazio Zullo, che lo ha accusato di voler “fare politica” sotto “la veste di scienziato“, criticandolo anche in questo ruolo. Lopalco pubblica l’elenco dei lavori scientifici riguardanti malattie infettive e immigrazione che lo vedono come coautore. “Di questo argomento io mi ... Leggi su meteoweb.eu

