Adama Traoré è imprendibile per gli avversari. Il segreto? L’olio per bambini (Di domenica 26 luglio 2020) Adama Traorè, stella del Wolverhampton, sta facendo impazzire i terzini delle squadre di Premier. La sua incredibile velocità e la forza muscolare nelle gambe lo rendono un incubo per chi deve affrontarlo. Ecco che, quando non sanno bene come acchiapparlo, lo prendono per un braccio e lo tirano giù. Per evitare problemi alla spalla, l’esterno scuola Barcellona ha così deciso di ricorrere ad un rimedio particolare. Come ha spiegato al ‘The Sun’ una fonte interna al club, prima delle partite si cosparge le braccia…con olio per bambini, per renderle scivolose e impedire agli avversari di avere una buona presa per i loro interventi fallosi. Le stesse fonti spiegano che “è un qualcosa che abbiamo dovuto studiare per proteggere la spalla di Adama. I ... Leggi su calcioweb.eu

