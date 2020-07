Varese, droga: arrestati due uomini e sequestrati 12 kg di coca (Di sabato 25 luglio 2020) A Varese, nelle prime luci di stamane, blitz della della polizia in ambito droga: arrestati due uomini e sequestrati 12 kg di coca Non solo il coronavirus a tener banco nelle strade e nella città della Lombardia. Stamane Varese, capoluogo dell’omonima provincia della Lombardia, si è svegliata con i lampeggianti delle polizia sparati sulla città. Ancora una volta l’Italia si macchia di “nero” per un blitz-antidroga. Un intervento massiccio quello delle forze dell’ordine, esattamente e come poc’anzi detto della polizia di Varese. Quest’ultima, con diversi agenti impiegati nell’operazione, ha arrestato due uomini: un italiano di 57 anni e l’altro, ... Leggi su bloglive

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano, per la detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e diversificato quantitativo di cocaina, trovato all’interno de ...

La polizia di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano durante un blitz anti droga. Sequestrati anche 12 kg di stupefacenti che erano nascosti all’interno del deposito di un’azienda ...

