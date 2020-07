Temptation Island, Alessandro Basciano delude: le parole su Valeria (Di sabato 25 luglio 2020) Ecco che cosa è successo tra Alessandro e Valeria alla fine del programma, in cui lei e il fidanzato Ciavy si sono lasciati Temptation Island: che cosa è successo tra Alessandro e Valeria? Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia una delle coppie protagoniste era quella formata da Valeria e Ciavy. Loro avevano alle spalle una storia di quattro anni, lei voleva una convivenza ma lui rifiutava con mille scuse. Valeria ha sempre affermato che per lei Ciavy era tutto, mentre era lui quello con i dubbi anche sui suoi sentimenti. Nel villaggio, però, nonostante Ciavy dichiarasse di non essere più innamorato, è stata poi Valeria ad ... Leggi su kontrokultura

TemptationITA : MARTEDì in prima serata su Canale 5 torna #TemptationIsland ?? Per le coppie è arrivato il momento di affrontare par… - FrancescaXCVI : Devo ancora recuperare metà puntata di Temptation island - Emanuela2011 : Proiettato film hard sui maxischermi a Bologna: era una replica di Temptation Island ?? - teresacapitanio : Temptation Island ascolti: “Successo crescente”, vip rompe il silenzio - voilaloves : RT @Iperborea_: Stavo tentando di recuperare Temptation Island, ma alla fine avevamo da fare e mi manca ancora un'ora e più di programma. P… -