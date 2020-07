Serena Mollicone, la svolta: a processo i carabinieri “dedicato a Guglielmo” (Di sabato 25 luglio 2020) Omicidio Serena Mollicone, i Mottola rinviati a giudizio: saranno processati padre e figlio, la moglie di Franco Mottola e altri due carabinieri. Guglielmo Mollicone, padre di Serena, uccisa ad Arce nel 2001, è morto il 31 maggio scorso. L’uomo, dopo aver lottato una vita perché si arrivasse alla verità sull’omicidio della figlia, ovunque si trovi adesso, sarà finalmente soddisfatto. La svolta è delle ultime ore, forse suggerita anche dall’onda mediatica che si è scatenata per gli arresti nella caserma degli orrori di Piacenza. Rinvio a giudizio per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, della moglie Anna Maria, del figlio Marco, del maresciallo Vincenzo Quatrale e ... Leggi su chenews

rubio_chef : Non sono i vermi a far marcire le mele, ma chi ce li lascia dentro nonostante tutto #leFDOvannoRIFORMATE #FDO - Agenzia_Ansa : Rinviati a giudizio tre carabinieri per l'omicidio della studentessa Serena Mollicone, trovata morta vicino ad Arce… - fanpage : Omicidio Serena Mollicone, i Mottola rinviati a giudizio: saranno processati - holertogni : Omicidio Serena Mollicone, a processo tre carabinieri, il figlio e la moglie di uno di loro - iwannnabeyours : RT @FerdinandoC: Da qualunque angolo la si guardi, la storia dei carabinieri di Piacenza fa orrore. Per esempio da Arce, dove nel 2001 Sere… -