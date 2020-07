Napoli-Sassuolo, probabili formazioni: tornano Zielu e Milik, Gattuso ha pronti altri 6 cambi (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli torna al San Paolo, dopo il ko col Parma tra le polemiche, e Gattuso (anche) per dare motivazioni alla sua squadra ha paragonato il Sassuolo al Barcellona, come filosofia di gioco, definendolo il test più importante da qui alla ... Leggi su tuttonapoli

ansacalciosport : Serie A: Massa arbitra Genoa-Inter. A Maggioni Brescia-Parma, Aureliano dirige Napoli-Sassuolo | #ANSA - SerieAFFC : Napoli v Sassuolo: Probable Line-Ups and Key Statistics #NapoliSassuolo #SerieA - Salvato95551627 : RT @cn1926it: La Repubblica – Il #Napoli pronto all’offerta per #Boga: #Younes nell’affare. Il #Sassuolo spara alto - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Di Marzio: 'Il Napoli ha anche il si di Boga. Si lavora con il Sassuolo' - - cardsandstats : Napoli vs Sassuolo at 20:45: Player: Caputo F. To Score at any time. -