Napoli-Sassuolo, infortunio per Manolas: al suo posto Maksimovic (Di domenica 26 luglio 2020) Brutte notizie per Gennaro Gattuso. Nel match tra Napoli e Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Kostas Manolas si ferma e si accascia a terra chiedendo immediatamente il cambio per un problema fisico. Al suo posto entra Maksimovic, l’entità dell’infortunio del difensore greco verrà stabilità nelle prossime ore. Ma le partite contro Inter e Lazio sono a rischio, senza dimenticare il match di Barcellona. AGGIORNAMENTO ORE 0:00 – Forte trauma contusivo al costato: è questa la prima diagnosi del Napoli Leggi su sportface

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - MattBest__ : RT @OptaPaolo: 14 - Il #Napoli è l'unica squadra che il #Sassuolo ha incontrato in tutte le sue sette stagioni in Serie A senza mai mantene… - tuercasjavi : RT @InvictosSomos: FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo. ? Mi… -