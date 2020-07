MotoGp Gp Andalusia: Marc Marquez non parteciperà alla gara di domani (Di sabato 25 luglio 2020) “Marquez non si è trovato bene come questa mattina e abbiamo deciso insieme di non fare la gara e pensare alla prossima”. Lo ha dichiarato il team manager della Honda, Alberto Puig, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia, seconda prova del Mondiale di MotoGp. Marquez dopo aver disputato la terza e la quarta sessione di prove libere ha deciso di dare forfait. “Siamo un team e pensiamo che questa sia la scelta migliore – ha proseguito Puig ai microfoni di Sky Sport – il pilota dopo l’intervento si è sentito bene e ha chiesto di venire qua”. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Marc Marquez in pista anche nella quarta sessione di prove libere del GP dell’Andalusia ? I dett… - SkySportMotoGP : Yamaha al comando a Jerez (??#FP3) ???? Bagnaia e Petrucci primi italiani ? Dovi e Morbidelli dovranno passare dal Q1… - SkySport : MotoGP, GP Jerez. Le qualifiche: Marquez rinuncia alla gara, pole di Quartararo. 4° Rossi - bombola289 : RT @SkySportMotoGP: ? Marquez torna ai box dopo pochi giri Le qualifiche LIVE ? -