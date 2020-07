Mbappé, il primo a sapere le sue condizioni post infortunio è stato… Emmanuel Macron (Di sabato 25 luglio 2020) Sono ore di apprensione in casa Paris Saint-Germain a seguito del brutto infortunio che ha colpito la stellina Kylian Mbappé. L'attaccante è uscito dopo circa mezz'ora di gioco a causa di un brutto fallo subito da un rivale del Saint-Etienne che potrebbe avergli causato gravi conseguenze. Il giovane bomber è stato rivisto sul terreno di gioco per la premiazione: sorridente, ma evidentemente preoccupato, in stampelle e col tutore.Tra i primi che curiosamente hanno avuto modo di sapere le sue condizioni c'è stato il presidente della Francia Emmanuel Macron. Il politico, infatti, era sul podio per la premiazione e ha scambiato alcune battute col campionicino francese.Mbappé: siparietto con Macroncaption id="attachment 996907" align="alignnone" width="370" ... Leggi su itasportpress

tvdellosport : ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? Un gol di #Neymar al 14' regala il trofeo ai parigini! Tanta paura per… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? Un gol di #Neymar al 14' regala il trofeo ai parigini! Tanta paura per #Mbappé, us… - juvemyheart : RT @barbaraanfossi1: Hanno rotto mbappe il mio incubo inizia a prendere forma la dea che alza la champions al primo colpo - Fprime86 : RT @tvdellosport: ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? Un gol di #Neymar al 14' regala il trofeo ai parigini! Tanta paura per #Mbappé, us… - DelbonoRoberto : RT @tvdellosport: ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? Un gol di #Neymar al 14' regala il trofeo ai parigini! Tanta paura per #Mbappé, us… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé primo CIES, Lautaro Martinez vale più di Ronaldo: Mbappe super star CalcioMercato.it