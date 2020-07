Maggioranza sempre più divisa sul Mes, il Pd in pressing, per il M5s resta tabù (Di sabato 25 luglio 2020) Sui 36/37 miliardi immediatamente disponibili, in attesa del pacchetto del Recovery Fund i dem chiedono di fare presto, con un piano senza ideologie. Ma il Movimento non lascia spiragli. Tra i ... Leggi su tg.la7

Sui 36/37 miliardi immediatamente disponibili, in attesa del pacchetto del Recovery Fund i dem chiedono di fare presto, con un piano senza ideologie. Ma il Movimento non lascia spiragli. Tra i giallor ...

Il vero pericolo per Giuseppi: montarsi la testa

La strana euforia, con la sua adrenalina e le sue incognite, l'ha descritta bene, mercoledì scorso nel cortile di Montecitorio, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola: l'unico ministro ...

