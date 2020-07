L’episodio 16 di The Walking Dead 10 in onda ad ottobre: l’undicesima stagione non ci sarà (per ora) (Di sabato 25 luglio 2020) Sono tante le novità arrivate nelle scorse ore in diretta al Comic-Con 2020 a cominciare dalla data di messa in onda dell'ormai famoso episodio 16 di The Walking Dead 10. Nelle scorse settimane la serie è tornata in onda su Fox di Sky con gli ultimi quattro episodio in lingua italiana e in molti si sono chiesti che fine avesse fatto il finale di stagione, bè le risposte ufficiali sono arrivate proprio al Comic-Con casalingo che si è tenuto nelle scorse ore e che ha visto come protagoniste The Walking Dead e i suoi spin-off. Tanta carne al fuoco per i fan che, però, dovranno fare i conti con il fatto che qualcosa è cambiato e che gli slittamenti e la situazione incerta, costringerà la programmazione ad un bel po' di ... Leggi su optimagazine

