Juventus-Sampdoria, Sarri: “A Udine commesso un errore, ma vediamo chiaro l’obiettivo. Scudetto? Essere vicino conta zero” (Di sabato 25 luglio 2020) Giornata di vigilia per i bianconeri.Si avvicina il secondo match point per la Juventus, reduce dall'amaro ko rimediato ad Udine che ha rimandato la festa della "Vecchia Signora". Domani infatti, la formazione di Maurizio Sarri, avrà la possibilità di conquistare tra le mura dell’Allianz Stadium il nono Scudetto consecutivo. Lo sa bene Maurizio Sarri che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha presentato la sfida contro i blucerchiati."vediamo in ogni partita la possibilità di andare a punti. vediamo l'obiettivo, domani è una possibilità. Come ho sempre detto esserci vicino conta zero. Non stiamo facendo alcun tipo di preparazione perché giocando ogni 72 ore ... Leggi su mediagol

