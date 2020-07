Formula 1, Sergio Perez: “Normale che sia io ad andare via se arriva Vettel” (Di sabato 25 luglio 2020) Sergio Perez ha commentato la sempre più insistente voce che vorrebbe Sebastian Vettel all’Aston Martin (attuale Racing Point) nella prossima stagione. Il posto al fianco del tedesco per ovvie ragioni sembra essere garantito a Lance Stroll, sarebbe dunque costretto ad un addio il messicano. In un’intervista rilasciata a Movistar il pilota ha detto: “Penso che sia una scelta ovvia, sappiamo chi lascerebbe la squadra. Da papà non metterei mai alla porta mio figlio…”. Leggi su sportface

