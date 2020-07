Firenze: Questore sospende licenza a tre locali della città e in provincia (Di sabato 25 luglio 2020) Dal 23 luglio a mezzanotte è scattata la sospensione della licenza per 7 giorni ad un pubblico esercizio del centro cittadino, disposto dal Questore di Firenze Filippo Santarelli Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Questore Firenze: Questore sospende licenza a tre locali della città e in provincia Firenze Post Montelupo, schiamazzi e aggressioni: sospesa licenza per 7 giorni ad un pub

Provvedimento del questore di Firenze dopo diverse segnalazioni di residenti e commercianti che avevano protestato anche per lanci di bottiglie e auto danneggiate FIRENZE. Da giovedì 23 a mezzanotte è ...

Empoli, inaugurata la nuova residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza

Inaugurata nella mattina di oggi, venerdì 24 luglio, la struttura REMS - residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza- situata nella frazione di Pozzale, in via Valdorme Nuova a conclusione de ...

