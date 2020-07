Ecco perché il ddl Zan sull’omotransfobia è liberticida (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug – Le armate del politicamente corretto, oggi intente sia a riscrivere il nostro passato che a prodigarsi per l’accettazione del ddl Zan sull’omotransfobia, si rivelano nuovamente i peggiori esempi di illiberalità e di caccia al nemico ideologico. Per non lasciare niente al caso, è bene ricordare che il suddetto disegno di legge apporterebbe una novità alla già presente legge Mancino riguardante le discriminazioni o violenze perpetrate per motivi razziali, religiosi etnici o nazionali, aggiungendovi i motivi riguardanti l’identità sessuale e di genere, rendendola un’aggravante rispetto alla violenza o alla discriminazione priva di tale movente. Ora, la legge Mancino, assieme alla legge Scelba, sono utilizzate dal mondo antifascista come scudi per difendersi da qualsiasi tentativo da parte del mondo libero di ... Leggi su ilprimatonazionale

team_world : Chi oggi ha festeggiato 10anni dei 1D, ha contribuito a scrivere questa indimenticabile storia. Ecco perché la band… - ItaliaViva : Grazie al #FamilyAct le famiglie avranno la certezza di ricevere ogni mese l'assegno unico ed universale per i figl… - nzingaretti : I giovani rischiano di pagare più di tutti le conseguenze della crisi sanitaria. Ecco perché è arrivato il momento… - ddeecalcomanie : +Ecco, se pensate che queste cose siano una buona idea, forse è perché non vi toccano, ma ecco... Anche no. I '''di… - Simona_Buratti : RT @IlPrimatoN: L'ennesimo tentativo di limitare la libertà di espressione -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Una Tav a rilento e il binario unico: ecco perché la Puglia resta isolata Il Mattino