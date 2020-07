Dove vedere Genoa Inter tv streaming, le info utili (Di sabato 25 luglio 2020) Dove vedere Genoa Inter tv streaming – Il Genoa per la salvezza, l’Inter per il controsorpasso all’Atalanta al secondo posto. La sfida di Marassi mette in palio punti importanti per obiettivi diversi tra le due squadre. “Al di là dell’avversario, dobbiamo guardare in casa nostra e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione. Abbiamo studiato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

kulp38439393 : RT @bobbiarbore: Niente a che vedere con un diritto od una proprietà, si chiama culo. Solo per questo invece di rompere i coglioni dovreste… - swe4tae : RT @bobbiarbore: Niente a che vedere con un diritto od una proprietà, si chiama culo. Solo per questo invece di rompere i coglioni dovreste… - JIMINIESPARKIE : RT @purple_borahae_: + per poter vedere meglio dove si trovasse questo quadrifoglio. In alcuni momenti pioveva e prendevano gli ombrelli, f… - DamageGi : RT @NelleMarche: Maaa comeeeee... Dove andate a finireee... Aspetta, aspetta, fammi vedere???????????????????????????? - dissociarsi : @adorvshawnie ok però per colpa tua ho 'cosa mi manchi a fare' in testa da ieri sera -_- e comunque dove sei sparit… -