Anna Tatangelo, décolleté esplosivo: ammicca e mette i fan KO (Di sabato 25 luglio 2020) Anna Tatangelo, dopo il suo enorme cambiamento, mette KO tutti i suoi fan con scatti e stories davvero super sexy: lei ammicca e i follower impazziscono Anna Tatangelo, Fonte foto: GettyImagesLa bellissima Anna Tatangelo continua a stupire tutti soprattutto dopo il suo radicale cambio di look e con una storia pubblicata su Instagram ha mandato in visibilio tutti. Come sicuramente tutti già sapranno, la nota cantautrice è reduce dalla recente rottura con il suo compagno storico Gigi D’Alessio; l’allontanamento definitivo dall’artista partenopeo, però, non sembra aver scalfito la forza della cantante che sembra essere rifiorita più forte di prima. Molti sono stati i fan che le hanno ... Leggi su chenews

Anna Tatangelo su Instagram è più hot che mai. Capello biondo platino, top strettissimo e lingua di fuori che fa impazzire i suoi fan. L’ultima storia è bollente. Negli ultimi tempi Anna Tatangelo ci ...

Anna Tatangelo, una guapa urban con la capa apposto

La ragazza di periferia incontra la scena rap napoletana e ne viene fuori, complice Geolier, Guapo, un brano incalzante e trasgressivo che ci lascia intuire che strada stia prendendo questa artista ch ...

La ragazza di periferia incontra la scena rap napoletana e ne viene fuori, complice Geolier, Guapo, un brano incalzante e trasgressivo che ci lascia intuire che strada stia prendendo questa artista ch ...