Aggiornamento Covid-19, torna a salire il numero dei positivi: il dato odierno (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: positivi del giorno: 21Tamponi del giorno: 2.434 Totale positivi: 4.901 Totale tamponi: 322.294 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 12 Totale guariti: 4.126 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

