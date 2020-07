Tra Fabio Volo e Johanna Maggy non è finita (Di venerdì 24 luglio 2020) Nessun addio in casa Volo. Fabio Volo e Johanna Maggy non sono ufficialmente una ex coppia. Il gossip che li vorrebbe non più insieme, pronti a dividere il tempo con i bambini ( Sebastian, 5 anni, e Gabriel, 3), come accade tra genitori separati, secondo quanto risulta a Vanityfair.it non trova conferma. Lo scrittore e l’istruttrice di yoga islandese non vivono in case separate, e anzi sono pronti a trascorrere l’estate insieme, in famiglia. Come dimostrano anche le ultime storie Instagram di entrambi: in camper, in giro per l’Italia. E Ibiza resta una meta nel cuore di entrambi. Leggi su vanityfair

