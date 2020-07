Stand off- punto morto: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel 2015 è uscito al Cinema il film Stand off- punto morto, diretto dal Regista Adam Alleca. Stand off – punto morto, esordio registico di Adam Alleca, è un thriller western di impianto teatrale, ambientato quasi tutto dentro l’abitazione di Carter (Thomas Jane). Si tratta di un thriller psicologico che ti cattura e da cui non riesci a staccarti prima di sapere come va a finire. Leggi anche: Scatti di Follia: un film thriller che scade nella mediocrità Stand off- punto morto: Film L’inizio è con il grano dorato, uno spaventapasseri, le altalene che dondolano a vuoto, una bandiera americana sdrucita che sventola. Siamo in un West abbandonato, definito da poche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Stand off Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stand off