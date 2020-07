Roma, Bruno Peres sembra rinato: fuoco di paglia o giocatore su cui puntare in futuro? (Di venerdì 24 luglio 2020) Non solo l'eurogol di Nicolò Zaniolo, nella roboante vittoria 6-1 della Roma in casa della Spal è spiccata anche e soprattutto la doppietta di Bruno Peres. Un calciatore che fino a qualche mese fa non faceva più parte del progetto tecnico giallorosso, che il club ha cercato di vendere a chiunque e in qualunque modo. Scoperto da Gianluca Petrachi nel 2014, quando lo portò dal Santos al Torino, Peres è poi esploso in maglia granata (come non ricordare lo splendido goal realizzato alla Juve con... Leggi su 90min

