Ringraziano Lamorgese e Bellanova per un video di “migranti” violenti, ma è del 2018 e fatto in Sudafrica (Di venerdì 24 luglio 2020) Un video dove diverse persone dalla pelle nera protestano vistosamente lanciando oggetti e gettando la spazzatura a terra, pubblicato il 4 luglio 2020, ha superato ad oggi le 27 mila condivisioni Facebook raccogliendo numerosi commenti di vario genere, ricchi di razzismo e odio ingiustificato verso la storia reale che lo riguarda. Achille, l’utente che ha deciso di pubblicarlo, commenta il video con un evidente riferimento politico: «Oohh! Finalmente al lavoro! Grazie Lamorgese. Grazie Bellanova». Si tratta di un esempio di pura disinformazione sul tema immigrazione. «È indescrivibile l”arroganza e l”ignoranza di questi esseri umani che vogliono per forza solo mangiare e divertirsi alle nostre spalle», commenta Domenico. L’utente Quinto, nella sua ... Leggi su open.online

