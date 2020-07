Restinco, 20 migranti tunisini scappano dal Cara dove erano in quarantena Fitto: 'La fuga poteva essere evitata' (Di venerdì 24 luglio 2020) Venti migranti tunisini sono fuggiti alle prime ore dell'alba dal Cara di Restinco, Br,, dove stavano trascorrendo la quarantena dopo essere approdati sulle coste italiane. Tra i fuggitivi, tuttavia, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Venti migranti tunisini sono fuggiti alle prime ore dell'alba dal Cara di Restinco (Br), dove stavano trascorrendo la quarantena dopo essere approdati sulle coste italiane. Tra i fuggitivi, tuttavia, ...

BRINDISI - Un gruppo di 30 migranti tunisini è fuggito nella notte, intorno alle 2:30, dal centro per richiedenti asilo Cara di Restinco, a Brindisi. I fuggitivi hanno violato la quarantena anti-Covid ...

