Psg-St Etienne | Mbappé in stampelle dopo l’infortunio FOTO

Cresce la preoccupazione per le condizioni di Kylian Mbappé, uscito infortunato al 31′ del primo tempo di Paris Saint Germain-Saint Etienne, finale di Coppa di Francia. Per l'attaccante francese un duro colpo alla caviglia e l'uscita dal campo in lacrime. Poi nel finale di partita il ritorno in panchina in stampelle. Immagini che non fanno che aumentare i dubbi sulla presenza del fuoriclasse francese per il match contro l'Atalanta in Champions League. Mbappe on crutches, that guy wan kill am. Smh.. pic.twitter.com/ZzYEoDJfKq — Michael… (@mogentle) July 24, 2020

