Pioli non si accontenta: “Vorrei questo Milan anche a settembre” (Di sabato 25 luglio 2020) Un ottimo Milan ferma l'Atalanta, inchiodando i nerazzurri sul pari a San Siro. I rossoneri tengono comunque nel mirino il quinto posto. Il tecnico Stefano Pioli commenta la gara della sua squadra.caption id="attachment 995347" align="alignnone" width="1024" Pioli (Getty Images)/captionLE PAROLE DI PioliStefano Pioli analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo una partita simile perché tutti sono disponibili. Abbiamo rispetto degli avversari, ma abbiamo cercato comunque di vincere la gara. Sono felice del rinnovo, ma sono sempre stato sereno. Ho sempre pensato a lavorare ed è quello che continuerò a fare anche ad agosto e settembre. Dobbiamo continuare a crescere e a fare quello che ci riesce da gennaio. Mi immagino un ... Leggi su itasportpress

