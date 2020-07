Netflix: banda piena in Europa dopo la pandemia da Covid-19 (Di venerdì 24 luglio 2020) Netflix avrebbe ripristinato la trasmissione dei contenuti a banda piena in Europa dopo la riduzione richiesta alcuni mesi . Netflix sarebbe nuovamanete a banda piena in Europa dopo aver ridotto del 25% i dati trasmessi durante la visione dei contenuti sulla propria piattaforma durante il periodo in cui il Coronavirus aveva costretto molte nazioni al lockdown. A marzo i responsabili del servizio avevano accolto la richiesta delle autorità europee e limitato del 25% l'uso della banda di rete. Secondo quanto dichiarato dagli utenti che stanno controllando il bitrate di Netflix i flussi 4K/Ultra HD sarebbero saliti a quota 15 Megabit al secondo invece che i 7,62 imposti durante la ... Leggi su movieplayer

