MotoGP, Rossi: “Sono più competitivo rispetto a una settimana fa” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Oggi è andata meglio, sono abbastanza contento. Nel pomeriggio come al solito è stato più difficile, ma ho un buon passo anche con le gomme usate. Mi sento bene e penso di essere molto competitivo rispetto alla settimana scorsa”. Lo ha detto Valentino Rossi al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Andalusia di MotoGP in cui il Dottore ha centrato il secondo miglior tempo nella classifica combinata: “E’ un segnale positivo rispetto alla settimana scorsa in cui è stato difficile per me. Consumo meno le gomme – spiega il pilota pesarese ai microfoni di Sky Sport – è davvero una giornata positiva. In molti però vanno forte”. Leggi su sportface

