MotoGp, la dolce ammissione di Paolo Simoncelli: “vedere Marquez e mio figlio in gara sarebbe stato fantastico” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il ritorno di Marc Marquez in pista dopo pochi giorni dalla frattura all’omero del braccio destro ha spiazzato tutti, compreso Paolo Simoncelli, stupito dalla voglia irrefrenabile dello spagnolo di tornare a gareggiare. Una smania che gli ha ricordato quello del figlio Marco, sfortunatamente scomparso nel 2011 durante il GP di Sepang in Malesia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il padre del SIC ha voluto esprimere il proprio parere su Marquez: “vedere lui e mio figlio in gara sarebbe stato fantastico, perché sono due piloti con lo stesso carattere. Ci saremmo divertiti davvero molto. Sono ragazzi straordinari, hanno dentro qualcosa che non ha nessuno. Mi emoziono a vedere questi piloti con una voglia ... Leggi su sportfair

lostinthefireLu : Domenica 19: MotoGP Una gara dolce, ma dal retrogusto amaro. Sono estremamente fiera di Fabietto, anche se non me l… -

Il Coronavirus ha costretto a cambiare i programmi delle diverse discipline sportive. Le stesse Olimpiadi di Tokyo, previste per quest’anno, sono slittate all’anno prossimo. Così gli organizzatori del ...

Bagnaia: "Ho capito cosa fare quando calano le gomme"

Il pilota del Pramac Racing è soddisfatto per la sua prima gara con i migliori in MotoGP e pensa di aver preso le misure al calo della gomma anteriore in vista della seconda gara di Jerez. L'obiettivo ...

