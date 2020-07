Mostra: Pier Paolo Pasolini attraverso lo sguardo di Sandro Becchetti (Di venerdì 24 luglio 2020) Sarà inaugurata sabato 25 luglio, alle 18, nei giardini del Centro studi Pasolini di Casarsa, l’attesa Mostra “Pier Paolo Pasolini attraverso lo sguardo di Sandro Becchetti: frammenti di una narrazione”, che espone per la prima volta nella sua completezza (fino all’11 ottobre nelle stanze di Casa Colussi, oggi Centro studi Pasolini di Casarsa della Delizia-Pordenone), il servizio fotografico realizzato in una giornata del 1971 dal fotografo romano Sandro Becchetti (1935 – 2013) nella casa di Pasolini all’Eur, in via Eufrate 9, dove viveva dal 1963 assieme alla madre Susanna Colussi e alla cugina Graziella ... Leggi su udine20

Frammenti di vita: un Pasolini inedito attraverso lo sguardo di Sandro Becchetti

Da sabato una mostra a Casarsa con gli scatti del fotografo. Una carrellata di immagini realizzata nella casa del poeta «Due occhi gelidi, lo sguardo tagliente come una coltellata. Per un’ora mi snobb ...

